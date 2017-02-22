Сирийская армия отбила у ИГ 55 населенных пунктов с начала года

Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт иг

Российские представители зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня в Сирии, турецкая сторона - 15. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Арабской Республики. Там отметили, что с начала этого года сирийские войска освободили от ИГ 55 населенных пунктов.

Сирийская армия отбила у боевиков "Исламского государства" (организация запрещена на территории России – прим. ред.) 55 населенных пунктов с начала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской республике, которые опубликованы на сайте Минобороны.

В оборонном ведомстве также сообщили, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1270. "Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 г., не изменилось – 110", - говорится в информационном бюллетене.

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в среду в Госдуме, заявил, что введение режима прекращения огня в Сирии фактически остановило гражданскую войну, которая длится с 2011 года.