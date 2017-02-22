Школьница выпала с 17 этажа дома после употребления наркотиков

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В Москве девятиклассница употребила наркотики и затем выпала с 17 этажа жилого дома. Инцидент произошел на Артековской улице. Ранее девочка переписывалась с неизвестным человеком и говорила ему о желании совершить самоубийство.

На юге Москвы школьница выпала с 17 этажа дома после того, как употребила наркотики. Об этом сообщает РИАМО.

"Девятиклассница выпала с 17 этажа жилого дома, расположенного на Артековской улице в Москве. От полученных травм девочка скончалась", - говорится в сообщении.

По словам матери школьницы, перед этим она застала ее дома за употреблением наркотиков. Кроме того, была обнаружена переписка девочки с неизвестным интернет-пользователем, в котором она говорила о желании совершить самоубийство.

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