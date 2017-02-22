Захарова предположила люстрацию Украиной латыни

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подшутила над главой МИД Украины Павлом Климкиным. Она вспомнила о его решении записать пословицу "Об умерших говорят либо хорошо, либо ничего" в украинские. По ее словам, на Украине также могли люстрировать латынь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего пословицу "Об умерших говорят либо хорошо, либо ничего" (De mortuis aut bene, aut nihil, - лат.) украинской.

"Вчера глава МИД Украины Павел Климкин в антироссийском экстазе договорился до того, что назвал выражение "О мертвых или хорошо или ничего" "украинской пословицей". Латынь они, видимо, тоже люстрировали", - написала Захарова в своем Facebook.

21 февраля украинская сторона заблокировала принятие в Совете безопасности ООН заявление в связи со смертью постпреда России при организации Виталия Чуркина. Объясняя позицию Киева глава МИД Украины Павел Климкин вспомнил о пословице "Об умерших говорят либо хорошо, либо ничего" и назвал ее украинской, передает ТАСС.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, умер в своем рабочем кабинете.