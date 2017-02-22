Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии
Теги: путин президент Сирийский конфликт генерал
Президент России подписал указ о присвоении новых званий ряду генералов, отвечавших за операцию в Сирии. В частности, генерал-полковниками стали Сергей Рудской и Михаил Мезенцев, а генерал-лейтенантами - Сергей Кобылаш и Станислав Гаджимагомедов. Кроме того, новые звания получили офицеры Нацгвардии, органов внутренних дел, таможни, МЧС и СКР.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых воинских званий некоторым генералам, которые имели отношение к операции российских военных в Сирии. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, звание генерал-полковника получили начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской и начальник Национального центра управления обороной Михаил Мезенцев.
Кроме того, звания генерал-лейтенанта удостоились командующий Дальней авиации Сергей Кобылаш и заместитель начальника Главного оперативного штаба Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.
Согласно документу, новые звания также получили офицеры Нацгвардии, органов внутренних дел, таможни, МЧС и СКР.
Читайте также:
Шойгу рассказал депутатам о скором завершении войны в Сирии
Вернувшиеся из Сирии саперы рассказали о работе в Алеппо
Новости по теме Сирийский конфликт
-
22 февраля 2017
Сирийская армия отбила у ИГ 55 населенных пунктов с начала года
-
22 февраля 2017
Шойгу рассказал депутатам о скором завершении войны в Сирии
-
22 февраля 2017
К разминированию Алеппо подключились сирийские саперы
-
22 февраля 2017
Российские военные доставили в Алеппо и Дамаск 5,6 тонны гумпомощи