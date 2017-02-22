Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии

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Президент России подписал указ о присвоении новых званий ряду генералов, отвечавших за операцию в Сирии. В частности, генерал-полковниками стали Сергей Рудской и Михаил Мезенцев, а генерал-лейтенантами - Сергей Кобылаш и Станислав Гаджимагомедов. Кроме того, новые звания получили офицеры Нацгвардии, органов внутренних дел, таможни, МЧС и СКР.