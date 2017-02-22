21:06, 22 февраля 2017

Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии

Теги:  путин  президент  Сирийский конфликт  генерал

Президент России подписал указ о присвоении новых званий ряду генералов, отвечавших за операцию в Сирии. В частности, генерал-полковниками стали Сергей Рудской и Михаил Мезенцев, а генерал-лейтенантами - Сергей Кобылаш и Станислав Гаджимагомедов. Кроме того, новые звания получили офицеры Нацгвардии, органов внутренних дел, таможни, МЧС и СКР.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых воинских званий некоторым генералам, которые имели отношение к операции российских военных в Сирии. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, звание генерал-полковника получили начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской и начальник Национального центра управления обороной Михаил Мезенцев.

Кроме того, звания генерал-лейтенанта удостоились командующий Дальней авиации Сергей Кобылаш и заместитель начальника Главного оперативного штаба Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.

Согласно документу, новые звания также получили офицеры Нацгвардии, органов внутренних дел, таможни, МЧС и СКР.

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