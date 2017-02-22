Ученые нашли в космосе три планеты с океанами

Теги: Космос планета наука

Ученые из НАСА совершили "самое значительное открытие за 14 лет". Специалисты рассказали о найденных у звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея семи планетах размером с Землю. На трех из них может быть "жидкая вода".

Семь планет размером с Землю обнаружено у звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, сообщил глава научного директората управления НАСА Томас Цурбухэн, передает ТАСС.

По его словам, на трех из этих планет есть условия для существования жизни. "Мы делаем колоссальный шаг вперед с этим открытием", - подчеркнул Цурбухэн. Он добавил, что это открытие может стать "значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни".

В свою очередь, Микаэль Жийон из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии, отвечающий за изучение экзопланет, подчеркнул, что на трех планетах может быть "жидкая вода". При этом, специалисты отметили, что на трех самых близких к TRAPPIST-1 планетах, вероятно, слишком жарко для существования жизни, а на самой далекой - чересчур холодно.

Команда Жийона, совершившая открытие, ранее обнаружила планетную систему из трех экзопланет. Сам бельгиец отметил, что речь идет по меньшей мере о "самом значительном открытии за 14 лет".

В течение ближайших пяти лет ученые намерены подробно изучить атмосферу семи экзопланет. "Мы планируем представить результаты наших исследований уже в начале 2020-х годов", - сказала специалист Института исследований космоса с помощью телескопа в американском Балтиморе (штат Мэриленд) Николь Льюис.