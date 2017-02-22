Подросток умер в результате огнестрельного ранения на юге Москвы

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СКР проводит проверку по факту смерти подростка в столице. В среду вечером в квартире на юге Москвы было найдено тело юноши с огнестрельным ранением. На месте происшествия было обнаружено охотничье ружье, которое принадлежало отцу подростка.

Следователями проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего на юге столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 22 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Домодедовская города Москвы, отцом было обнаружено тело 17-летнего парня с огнестрельным ранением. От полученного повреждения молодой человек скончался", - сказала Иванова.

По ее словам, на месте происшествия было обнаружено охотничье ружье, которое принадлежит его отцу. В настоящее время следователями проверяются различные версии, в том числе неосторожное обращение с оружием.

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