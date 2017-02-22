Самолеты США проверили уровень радиации у границ России

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Самолеты ВВС США провели радиационную и радиотехническую разведку над Баренцевым морем у побережья Мурманской области. Это произошло в связи с появлением данных о росте содержания радиоактивного элемента йод-131 в европейских странах.

Два самолета ВВС США провели радиационную и радиотехническую разведку у границ России. Они исследовали зону над Баренцевым морем у побережья Мурманской области 22 февраля.

По данным портала Life, разведка была проведена в связи с появлением данных о росте содержания радиоактивного элемента йод-131 в европейских странах. Самолёт WC-135C, предназначенный для выявления следов испытаний ядерного оружия, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он провел многочасовой мониторинговый полёт в районе Кольского полуострова.

Кроме того, в разведывательной операции участвовал самолёт радиотехнической разведки ВВС США RC-135W. Дальний полёт обоих бортов к России обеспечивали три самолёта-заправщика KC-135R, которые также принадлежат американским ВВС.

Накануне в британской газете The Daily Star появилась информация, согласно которой, в странах Европы наблюдается повышение радиационного фона. В частности, в Норвегии с января якобы зарегистрировано присутствие радиоактивного вещества Йод-131. По мнению журналистов, это может быть связано с вероятным взрывом атомной бомбы в Арктике, который могла устроить Россия. Во французском ядерном центре отметили, что всплеск радиации оказался несущественным. Он не представлял опасности для населения.