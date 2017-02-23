В России отмечают День защитника Отечества

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День защитника Отечества отмечается в четверг в России. Гуляния проходят по всей стране. 23 февраля традиционно считается профессиональным праздником военных, но зачастую в этот день поздравляют всех мужчин, независимо от их возраста и профессии. В честь праздника вечером в десятках городов страны прогремят салюты.

Россия отмечает День защитника Отечества. По всей стране пройдут торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам павших воинов, встречи с ветеранами. Военнослужащих армии и флота поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Многие из них и сегодня находятся на боевом посту, отмечает "ТВ Центр".

Торжества уже начались во Владивостоке. 23-е февраля традиционно считается профессиональным праздником военных, но зачастую в этот день поздравляют всех мужчин, независимо от их возраста и профессии.

На боевых кораблях всех флотов и Каспийской флотилии будет торжественно поднят Андреевский флаг. Сейчас в состав ВМФ России входят современные субмарины, надводные корабли, истребительная и противолодочная авиация, мобильные береговые войска и морская пехота. Некоторые из них сегодня несут службу в разных частях мирового океана.

В честь праздника вечером в десятках городов страны прогремят салюты. Более 50 видов различных фейерверков украсят небо над Москвой.