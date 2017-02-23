Народный артист Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни

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Скончался советский и российский актер, народный артист Алексей Петренко. Ему было 78 лет. Известность и любовь зрителей ему принесли роли в лентах "Агония", "Жестокий романс", "ТАСС уполномочен заявить", "Похороните меня за плинтусом" и "Двадцать дней без войны".

В Москве на 79-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России Алексей Петренко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Известный актер родился в Черниговской области на Украине. Окончил Харьковский театральный институт, и уже через три года был принят в труппу Ленсовета, а затем перешел в МХАТ. В кино Петренко дебютировал в 1967 году в картине "День солнца и дождя". В общей сложности артист сыграл почти в 80 фильмах и сериалах.

Наибольшую известность и любовь зрителей ему принесли роли в лентах "Агония", "Жестокий романс", "ТАСС уполномочен заявить", "Похороните меня за плинтусом" и "Двадцать дней без войны".