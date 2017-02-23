На Камчатке автобус врезался в грузовик, 6 человек в реанимации

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На Камчатке произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. Пострадали 22 человека. Шестеро из них находятся в реанимации.

На Камчатке при столкновении пассажирского автобуса и "КамАЗа" пострадали 22 человека. Шестеро сейчас находятся в реанимации. Среди них — 13-летняя девочка и водитель автобуса, передает "ТВ Центр".

Авария произошла поздно вечером у села Мильково. Рейсовый автобус перевозил 25 человек. Почти половине из них потребовалась госпитализация. Семеро вертолетами МИ- 8 доставлены в больницу Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость. В момент ДТП шел снег и видимость на дороге была ограничена.

"Водитель грузового автомобиля, который был гружен лесом с полуприцепом, съезжал со второстепенной дороги на главную и по своим габаритам не смог с первого раза вписаться в этот поворот в результате полностью перегородил дорогу. В этот момент автобус, который следовал из Петропавловска-Камчатского, водитель этого автобуса не смог своевременно его заметить и, соответственно, остановиться, произошло столкновение", - рассказал начальник ГИБДД УМВД по Камчатскому краю Ростислав Асов.