Пушков посмеялся над масштабом Порошенко

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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о существовании угрозы полномасштабной войны с Россией. На своей странице в Twitter он отметил, что у украинского лидера не тот масштаб.

Заявление Петра Порошенко об угрозе полномасштабной войны Украины с Россией вызвало ироничную реакцию у сенатора Алексея Пушкова. На своей странице в Twitter он напомнил украинскому президенту о его масштабе.

"Порошенко любит порассуждать о возможности "полномасштабной войны" с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот", — написал Пушков.

Накануне, выступая на оперативном сборе руководства Генштаба Украины, Петр Порошенко заявил, что угроза военного вторжения России на украинскую территорию сохраняется.

"Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе - она нависает по всей линии границы с Россией, и даже больше", - сказал он.

Официальный Киев регулярно обвиняет Россию в агрессии по отношению к Украине, а также в присутствии российских войск в Донбассе. Документальных подтверждений этих заявлений власти страны не предоставляют. Москва подобные претензии отвергает.