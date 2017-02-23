Во Владивостоке отпраздновали 23 февраля

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Одними из первых День защитника Отечества начали отмечать во Владивостоке. В городе развернуты сразу несколько тематических площадок. Гости могут увидеть военную технику, поучаствовать в спортивных соревнованиях и попробовать настоящую солдатскую кашу.

День защитника Отечества во Владивостоке начался с церемонии возложения венков к мемориальному комплексу "Боевая Слава Тихоокеанского флота". Военнослужащие, ветераны и просто горожане пришли почтить память тех, кто погиб защищая честь Родины, передает "ТВ Центр".

На центральной площади — самая современная техника. С особым любопытством выставку разглядывают дети, ведь здесь можно почувствовать себя настоящим военным. Или рекордсменом, как силач Иван Савкин, который недавно сдвинул с места электровоз весом в 388 тонн. Протащить на удивление публики систему залпового огня "Град" весом всего 14 тонн ему не составило труда.

Для города Воинской славы 23 февраля - особый праздник. Почти каждая семья, так или иначе, связана с военным делом. А дети видят свое будущее в службе Родине. В строю приморского штаба Юнармии сейчас почти две с половиной тысячи ребят. И среди них немало девочек.

По традиции праздника для горожан развернули полевую кухню. Угощения от военнослужащих Тихоокеанского флота всем очень понравились.

Праздничные мероприятия во Владивостоке закончатся салютом. Ночное небо города раскрасят 30 артиллерийских залпов.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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