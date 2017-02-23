В Москве ограничили движение в связи с Днем защитника Отечества
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Движение транспорта будет ограничено в Москве в связи с празднованием Дня защитника Отечества. До 16:00 в связи с торжественным шествием закрыты Страстной бульвар, Петровка и Большая Дмитровка. С 19:00 нельзя будет проехать по улице Кадырова.
В Москве в четверг запланированы различные фестивали и световые спектакли, передает "ТВ Центр". Завершится все грандиозным салютом. В связи с мероприятиями в городе перекрыты несколько улиц. До 16 часов в связи с торжественным шествием закрыты Страстной бульвар, Петровка и Большая Дмитровка. С семи вечера нельзя будет проехать по улице Кадырова. Зато до 26 февраля почти все парковки в столице будут бесплатными.