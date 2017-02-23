Российские военные в Сирии получили к 23 февраля поздравления от детей

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Российские военные в Сирии отмечают в четверг День защитника Отечества. К 23 февраля они получили тысячи писем и рисунков с поздравлениями от детей со всей России.

День защитника Отечества вдали от родины отмечают российские военнослужащие в Сирии. Праздник они встречают на боевом дежурстве и помогают мирным жителям, передает "ТВ Центр".

За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон провел шесть гуманитарных акций в Алеппо и одну в Хомсе. Около трех с половиной тысяч сирийцев получили продукты питания и медикаменты. Для детей подготовили наборы для творчества и мягкие игрушки. Так же подписано еще одно соглашение о присоединении к мирному процессу — с населенным пунктом в Дамаске.

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