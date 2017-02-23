В Женеве начинается новый раунд межсирийских переговоров

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В четверг в Женеве после 10-месячного перерыва возобновляются межсирийские переговоры. Оппозиция и представители Дамаска попытаются договориться о будущем страны, которая с 2011 года находится в состоянии гражданской войны.

В Женеве после 10-месячной паузы возобновляются межсирийские переговоры. Делегации правительства Арабской республики и оппозиции в очередной раз попытаются договориться о будущем страны, передает "ТВ Центр".

Накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил журналистам, что главные темы обсуждения - создание нового правительства республики и подготовка конституции. Как именно будет проходить переговорный процесс, пока неизвестно. Ранее спецпосланник по очереди встречался с представителями делегаций, однако не раз подчёркивал, что прямое общение сторон было бы более эффективным.

На проведение нового раунда переговоров по сирийскому вопросу Стаффан де Мистура отводит примерно две недели.