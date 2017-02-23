В Александровском саду провели профилактику Вечного огня. Видео

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Специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в Москве. Это мероприятие традиционно проходит в канун Дня защитника Отечества.

Профилактику Вечного огня в Александровском саду провели минувшей ночью в Москве. Это мероприятие традиционно проходит в канун Дня защитника Отечества, передает "ТВ Центр".

Огонь с помощью специального факела перенесли на временную горелку, демонтировали звезду мемориального комплекса и проверили работоспособность трёх запальников. Затем пламя вернули на прежнее место.

В этом году Вечному огню у Кремлёвской стены исполняется 50 лет. 7 мая 1967 года на Марсовом поле в Ленинграде зажгли факел, который по эстафете доставили в Москву. С тех пор пламя на Могиле Неизвестного солдата не гасло ни на минуту.