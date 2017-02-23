В Крыму началось строительство автоподходов к мосту через Керченский пролив

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В Крыму начали возводить автомобильный подход к мосту через Керченский пролив. Длина этого участка составит больше восьми километров. Четырехполосная дорога свяжет переправу с федеральной трассой "Таврида".

Первый заложенный камень символизирует не только и даже не столько начало масштабного строительства автоподходов к мосту через Керченский пролив, а новую, более удобную жизнь для миллионов россиян. Девятнадцать километров четырехполосной переправы соединят республику с материковой частью России в декабре 2018 года, передает "ТВ Центр".

К югу от Керчи - глобальная стройка. Привлечены более 200 высококвалифицированных специалистов из Санкт-Петербурга и Крыма, ведь уже менее чем через год должны быть готовы девятикилометровые автоподходы, скоростная трасса "Таврида", проходящая сквозь весь полуостров вплоть до Севастополя, а также аналогичная дорога со стороны Краснодарского края.

Сейчас на объекте сносят здания и отсыпают земляное полотно. Всё - при участии саперов и археологов. Однако в приоритете не только качество и безопасность, но еще и соблюдение графика. Поэтому подготовительные работы ведутся параллельно сразу на нескольких участках. Это увеличивает темпы строительства.

Строители обещают: мост, автоподходы и трасса будут соответствовать всем международным стандартам. В частности, на объектах создадут удобную среду, рассчитанную, в том числе и на людей с ограниченными возможностями.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".