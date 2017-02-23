На Минском шоссе в Подмосковье столкнулись 27 автомобилей

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ДТП с участием сразу 27 автомобилей произошло на Минском шоссе в Подмосковье. По предварительным данным, пострадали два человека.

Массовое ДТП произошло в Подмосковье. Как сообщает Life, на 38-ом километре Минского шоссе столкнулись сразу 27 автомобилей.

Два человека пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стал гололед — из-за резкого похолодания дороги превратились буквально в каток.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и бригады медиков. Движение по Минскому шоссе в сторону области сильно затруднено.