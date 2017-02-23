Путин назвал 23 февраля судьбоносным днем в истории Севастополя

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Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества жителей Севастополя. В своем поздравлении глава государства отметил, что дата 23 февраля 2014 года стала судьбоносным днем, когда жители города единым фронтом выступили против государственного переворота и выразили твердую волю — быть с Россией.

Россия отмечает День защитника Отечества. По традиции, принято поздравлять всех мужчин, но в первую очередь, эта дата посвящена тем, кто служит в армии или уже исполнил свой долг перед Родиной. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В честь праздника в воинских частях проходят торжественные построения. Масштабные мероприятия запланированы во всех городах — это митинги, шествия, церемонии возложения цветов к мемориалам, встречи с ветеранами. Вечером небо над всеми регионами страны украсят фейерверки.

Ветеранов и военнослужащих с праздником поздравил Сергей Шойгу. Глава ведомства пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов в службе.

В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества жителей Города-героя Севастополя. По его словам, 23 февраля 2014 года стал для города "судьбоносным днем".

"Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю - быть с Россией. В это время непростых испытаний народ нашей страны сердцем был с вами", - говорится в сообщении на сайте Кремля.