В Подмосковье столкнулись 27 машин. Видео

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Сразу 27 машин столкнулись в Подмосковье. ДТП произошло на 38-м километре Минского шоссе. По предварительным данным, пострадали два человека.

В Подмосковье из-за гололёда столкнулись 27 автомобилей. Все случилось около 8 часов утра на Минском шоссе. Пока сообщается о 2-х пострадавших. Движение в сторону области затруднено, передает "ТВ Центр".

В связи с тяжёлыми погодными условиями в ГИБДД столичного региона призывают водителей быть предельно внимательными, избегать опасного маневрирования и соблюдать дистанцию.

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