Соцсети позабавила улыбающаяся собака президента Финляндии
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В соцсетях обсуждают собаку президента Финляндии Саули Ниинисте. Звездой интернета пес по кличке Ленну стал после посещения одного из мероприятий с участием финского лидера.
Собака президента Финляндии Саули Ниинисте стала настоящей звездой интернета. Пользователи социальных сетей активно обсуждают улыбчивость пятилетнего бостон-терьера по кличке Ленну.
excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6— Kelly Weill (@KELLYWEILL) 22 февраля 2017 г.
@KELLYWEILL @shitshowdotinfo pic.twitter.com/AzcWFGY4c0— ice-9 ���� (@bradisterrific) 22 февраля 2017 г.
В интернете отметили, что Ниинисте в последнее время часто появляется со своим псом на публичных мероприятиях. На сайте финского президента можно найти множество фотографий Ленну на встречах главы государства.
Фотографии Ленну вдохновили юзеров — уже несколько месяцев они активно делают фотожабы на пса финского президента.
Lennu-photobomb #LENNU pic.twitter.com/TaPlCfka9a— Jumppa Hällfors (@Jumppa) 19 декабря 2016 г.
Ilmiselvää. #kuinkaksimarjaa #lennu #joker #whysoserious pic.twitter.com/vtc7UkTr2m— Tea Niinimäki (@Tefalia) 16 декабря 2016 г.
@anttirita Hmmm... #Lennu pic.twitter.com/XMsiiVNYQL— Julkkiskokki (@anttirita) 16 декабря 2016 г.