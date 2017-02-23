Соцсети позабавила улыбающаяся собака президента Финляндии

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В соцсетях обсуждают собаку президента Финляндии Саули Ниинисте. Звездой интернета пес по кличке Ленну стал после посещения одного из мероприятий с участием финского лидера.

Собака президента Финляндии Саули Ниинисте стала настоящей звездой интернета. Пользователи социальных сетей активно обсуждают улыбчивость пятилетнего бостон-терьера по кличке Ленну.

excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6 — Kelly Weill (@KELLYWEILL) 22 февраля 2017 г.

В интернете отметили, что Ниинисте в последнее время часто появляется со своим псом на публичных мероприятиях. На сайте финского президента можно найти множество фотографий Ленну на встречах главы государства.

Фотографии Ленну вдохновили юзеров — уже несколько месяцев они активно делают фотожабы на пса финского президента.