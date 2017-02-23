Гроб с телом Виталия Чуркина доставили в Москву

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В аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с телом постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скончался в понедельник в Нью-Йорке. В Москве церемония прощания пройдет 24 февраля. Похоронят Чуркина на Троекуровском кладбище.

Гроб с телом постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина доставили в Москву. Как сообщает Life, самолет с гробом приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" около полудня.

Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, в своем кабинете в Нью-Йорке. Он не дожил один день до своего 65-летия.

В среду с Чуркиным простились в ООН. Церемонию посетили более 300 дипломатов, в том числе постпред США Никки Хейли, а также Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Я думаю, что если в раю людям нужно работать, то Бог сделает его дипломатом", - сказал он во время прощания.

В Москве траурные мероприятия пройдут в пятницу, 24 февраля. Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.

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