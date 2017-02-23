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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Торжественная церемония приурочена ко Дню защитника Отечества. В ней также приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие официальные лица.

Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Церемония приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, сообщает TVC.RU.

Военнослужащие Президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". В руках Владимир Путин нес букет красных гвоздик.

Вместе с президентом в церемонии приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министры и другие официальные лица.