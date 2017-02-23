С Алексеем Петренко простятся 27 февраля в Доме кино

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Прощание с народным артистом Алексеем Петренко состоится 27 февраля в московском Доме кино. Место похорон пока уточняется. Актер скончался накануне вечером на 79-м году жизни. Соболезнования в связи со смертью Петренко выразил Владимир Путин.

Церемония прощания с народным артистом Алексеем Петренко пройдет в понедельник, 27 февраля, в Доме кино в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов, передает TVC.RU. Начало церемонии — в 11:00.

О месте похорон пока не сообщается.

Алексей Петренко скончался накануне в возрасте 78-ми лет. Широкую известность он получил благодаря фильмам "ТАСС уполномочен заявить", "Жестокий романс", "Двадцать дней без войны", "12", "Сибирский цирюльник" и многим другим.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".