17-летний москвич застрелился из отцовского ружья

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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка в Москве. Тело молодого человека с огнестрельным ранением было обнаружено в квартире в одном из домов на улице Домодедовская. Рядом лежало принадлежащее отцу погибшего охотничье ружье.

В квартире в одном из домов на Домодедовской улице в Москве нашли тело 17-летнего подростка. При осмотре у него обнаружены характерные огнестрельные раны, от которых он скончался.

Рядом с телом подростка лежало охотничье ружье, принадлежащее его отцу. По факту случившего столичное управление СКР проводит проверку, сообщили TVC.RU в пресс-службе ведомства.