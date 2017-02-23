В Новгороде пьяный пациент изувечил медсестру и санитарку

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Пьяный и агрессивный пациент набросился на персонал областной клинической больницы в Великом Новгороде. С тяжелыми травмами были госпитализированы медсестра и санитарка медицинского учреждения.

В Великом Новгороде пьяный пациент набросился на медсестру и санитарку областной клинической больницы. Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Как сообщили в региональном Минздраве, нетрезвого мужчину 1978 года рождения доставили в больницу из городского кафе с рваной раной на лице. Мужчина вел себя крайне агрессивно. В какой-то момент он набросился на персонал больницы. В результате медсестра была госпитализирована с сотрясением мозга, а санитарка получила перелом лицевых костей.

Дебошир задержан. По факту случившегося проводится проверка.