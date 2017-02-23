При сносе пятиэтажек москвичи получат новое жилье неподалеку
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Сергей Собянин заверил, что жителей сносимых пятиэтажек переселят в новые квартиры в тех же районах. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, власти будут советоваться с жителями, преже чем включать квартал в программу сноса.
Мэр Москвы опроверг слухи о том, что жителей сносимых пятиэтажек будут переселять в отдаленные районы столицы. По словам Сергея Собянина, новые квартиры будут предоставляться недалеко от места проживания, как правило, в том же районе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено. Прежде чем включать квартал в прогр.сноса, обязательно посоветуемся с жителями— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 февраля 2017 г.
Накануне мэр поручил подготовить поправки в федеральный закон относительно программы сноса пятиэтажек, о чем сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы. Собянин лично возглавит штаб координации сноса.
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