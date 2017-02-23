Два человека выпали из окна высотки на северо-востоке Москвы

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Мужчина и женщина выпали из окна высотки на Ивантеевской улице в Москве. По предварительным данным, они погибли.

На северо-востоке Москвы из окна высотки выпали мужчина и женщина. Инцидент произошел на Ивантеевской улице. По предварительным данным, оба погибли.

Как сообщает Life, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют, с какого этажа упали люди, и в каких отношениях они состояли.