Жириновский и Москалькова станцевали у стен Кремля

Теги: Общество кремль москва

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова станцевала с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у стен Кремля. Во время танца они о чем-то разговаривали, а после вместе удалились в сторону Манежной площади.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова станцевали у стен Кремля. Это произошло после возложения венков у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Видео опубликовал портал Life.

Во время танца Жириновский и Москалькова о чем-то разговаривали. Позднее к ним подошел депутат Владимир Васильев, который поздоровался с уполномоченным. Потанцевав еще несколько минут, Жириновский и Москалькова удалились в сторону Манежной площади.

В апреле прошлого года лидер либерал-демократов критиковал назначение Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в России. Жириновский назвал ее замечательным человеком, но само назначение охарактеризовал, как "издевательство над полицией и должностью", напомнив о службе Москальковой в правоохранительных органах.