Путин обсудил с Совбезом внутрироссийскую тематику

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Владимир Путин в четверг провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные международные вопросы и внутрироссийская повестка дня.

Владимир Путин в День защитника Отечества провел заседание с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщается на сайте Кремля, на совещании обсуждались актуальные международные вопросы и темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня.

Кроме того, глава государства поздравил членов Совбеза с праздником.

На совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.