Рогозин назвал главных союзников России

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Дмитрий Рогозин назвал трех союзников России. По мнению вице-премьера, это армия, флот и военно-промышленный комплекс. Таким образом он дополнил известную фразу императора Александра III, который говорил, что у России только два союзника - армия и флот.

У России есть три союзника — армия, флот и военно-промышленный комплекс. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК.

"Поздравляю наших верных союзников с Днём защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам", - добавил чиновник.

Таким образом Дмитрий Рогозин дополнил высказывание Александра III. По воспоминаниям Великого князя Александра Михайловича, император любил говорить о том, что у России есть только два союзника — армия и флот. "Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас", - добавлял Александр III.

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