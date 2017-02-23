На Украине похитили депутата от "Блока Порошенко" Гончаренко

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12:52 Общество
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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15:02 Армия
Рогозин назвал главных союзников России
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14:30 Общество
Жириновский и Москалькова станцевали у стен Кремля
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12:06 Общество
Российские военные в Сирии получили к 23 февраля поздравления от детей
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13:04 Культура
С Алексеем Петренко простятся 27 февраля в Доме кино
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13:46 Москва
При сносе пятиэтажек москвичи получат новое жилье неподалеку
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