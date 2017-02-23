15:12, 23 февраля 2017

На Украине похитили депутата от "Блока Порошенко" Гончаренко

Теги:  Украина  похищение  порошенко

На Украине неизвестные похитили депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Эту информацию подтвердили в прокуратуре страны и в СБУ.

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