Саакашвили грозит тюрьма за сравнение правительства Украины с рыбками

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Михаилу Саакашвили грозит уголовное преследование на Украине за разжигание национальной розни среди граждан страны и высказывания, которые могут привести к насильственному изменению и свержению конституционного строя. Поводом для претензий стали заявления экс-губернатора, в которых он сомневался в компетентности Рады и сравнивал чиновников правительства с рыбками.

В Генпрокуратуру Украины поступило обращение правозащитника Олега Курчина с просьбой проверить заявления бывшего губернатора Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом сообщает украинский сайт "Информатор".

По его мнению, в своих публичных выступлениях Саакашвили позволил себе высказывания, которые могут привести к разжиганию национальной розни среди граждан Украины, а также к насильственному изменению и свержению конституционного строя.

В качестве примера он привел следующие слова экс-губернатора: "Мозг у правительства Украины как у аквариумных рыб... Нужно менять эту Раду... Страна не управляется, страна пущена на произвол судьбы... Когда на Украине будет нормальное правительство".

Также правозащитник уверен, что Саакашвили в публичном выступлении оскорбительно отозвался об Одесской области. "Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать… поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты", - заявлял экс-губернатор.

Эти действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что народы Одессы, Киева, Донецка, Луганска будут настроены друг против друга, уверен Курчин.