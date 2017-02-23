Путин назвал условие победы над "террористической заразой" в Сирии

Теги: сирия путин Сирийский конфликт

Задача России в Сирии - не вмешательство во внутренние дела республики, а стабилизация легитимной власти и нанесение решающего удара по терроризму. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, чем быстрее Сирия перейдет к политическому урегулированию, тем больше шансов победить "террористическую заразу".

Около четырех тысяч выходцев из России воюют на стороне боевиков в Сирии. Такие цифры озвучил президент Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота, отличившимися во время операции российской авианосной группировки в Арабской республике. Кроме того, на стороне боевиков воюют почти пять тысяч выходцев из республик бывшего СССР.

По словам президента, нужно понимать, какая опасность таится "в этом рассаднике терроризма для России", учитывая безвизовый режим практически на всем постсоветском пространстве. Слова Путина приводит агентство ТАСС.

Говоря об участии России в операции в Сирии, президент подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела страны не входит в задачи Москвы.

"Наша задача - стабилизировать в стране легитимную власть и нанести решающий удар по международному терроризму. Из этого и будем исходить", - сказал президент.

Путин добавил, "чем быстрее страна перейдет к политическому урегулированию, тем больше будет шансов у мирового сообщества и у нас с вами покончить с террористической заразой на территории Сирии".

Он также предупредил об опасности конфессионального размежевания в республике. По мнению президента, это угрожает территориальной целостности Сирии.