Нардепа Гончаренко нашли в "безопасном месте"

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Украинский депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, об исчезновении которого ранее в четверг сообщили СМИ, нашелся в "безопасном месте". Как заявили в прокуратуре Одесской области, правоохранителям удалось предотвратить похищение и жестокую расправу над нардепом со стороны родных погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Прокуратура Одесской области заявила о предотвращении похищения и жестокой расправы над депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко. По словам прокурора области Олега Жученко, сейчас парламентарий находится "в безопасном месте".

Жученко рассказал, что похитители намеревались облить лицо Гончаренко кислотой и проломить коленные чашечки, пишет "Украинская правда". По подозрению в причастности к преступлению задержаны трое человек. Заказчиком выступил депутат райсовета Одесской области Кушнарев. Прокурор уверен, что причиной похищения Гончаренко стала "ненависть к украинскому народу".

Как пишет "УНИАН", Кушнарев является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. По другим данным, заказчик похищения Гончаренко был отцом погибшего в тот день активиста Геннадия Кушнарева.

Алексей Гончаренко в прошлом состоял в "Партии регионов", однако изменил свои взгляды после событий на Майдане в Киеве в 2014 году. После события 2 мая в Одессе в интервью одному из украинских телеканалов фактически заявил о своей причастности к организации массовых убийств в Доме профсоюзов.