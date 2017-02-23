Путин: российская армия способна отразить любую агрессию

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Российская армия способна действовать четко и согласованно, и отразить любую агрессию. Об этом заявил Владимир Путин перед праздничным концертом в Кремле. По словам президента, за последние годы в Вооруженных силах страны произошли кардинальные изменения.

Россия и дальше будет развивать свои Вооруженные силы. Такое заявление сделал Владимир Путин на концерте по случаю Дня защитника Отечестве в Кремле. По словам президента, среди приоритетов — укрепление стратегического ядерного щита и Воздушно-космических войск. Это позволяют, в том числе и растущие возможности отечественного ОПК.

Глава государства заметил, что за последние годы в военной сфере произошли кардинальные изменения.

"Наши Вооружённые силы имеют огромный боевой потенциал, находятся в постоянной готовности, способны действовать чётко и согласованно, уверенно отразить любую агрессию", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".

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