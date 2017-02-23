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Народного артиста Алексея Петренко похоронят на Никольском кладбище в Балашихе в понедельник, 27 февраля. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. В тот же день пройдет прощание с народным артистом.

Прощание с народным артистом Алексеем Петренко пройдет 27 февраля в Доме кино. Как сообщили в Союзе кинематографистов, гражданская панихида начнется в 11:00.

Похоронят актера в тот же день на Никольском кладбище в Балашихе.

Алексей Петренко скончался накануне в возрасте 78-ми лет. Широкую известность он получил благодаря фильмам "ТАСС уполномочен заявить", "Жестокий романс", "Двадцать дней без войны", "12", "Сибирский цирюльник" и многим другим.