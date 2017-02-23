ДТП с участием автобуса произошло на востоке Москвы

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На востоке Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. Пострадали два человека. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика.

На улице Красный Казанец в Москве произошло столкновение автобуса и грузовика. Как сообщает Life, пострадали два человека.

Водитель грузового автомобиля при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус, который двигался по главной дороге, пишет агентство "Москва".

Помощь пострадавшим была оказана на месте.