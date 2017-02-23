На Украине запретили российский телеканал о рыбалке

Теги: Украина санкции телекомпания рыба

Украинские власти запретили ретрансляцию на территории страны российского телеканала о рыбалке и охоте. Поводом для запрета стал показ сюжета о рыбалке российского спецназовца. Это, по мнению Нацсовета по телевидению Украины, является "примером популяризации российских спецслужб".

Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию российского телеканала "Охотник и рыболов". Поводом для таких мер стал показ сюжета о рыбалке комбата спецназа.

"В эфире телеканала транслировалась передача "Звезда на крючке", посвященная службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, что является безоговорочным примером популяризации российских спецслужб", - написал на своей странице в Facebook член комитета Сергей Костинский.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны запретили ретрансляцию всех российских центральных каналов, а также показ почти 500 фильмов и сериалов производства России. Кроме того, Киев составил список из 83 деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину.