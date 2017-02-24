На финишной прямой: самые обсуждаемые темы перед "Оскаром"

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В Лос-Анджелесе идут последние приготовления к церемонии награждения главной кинематографической премии США. Красная дорожка уже ждет актеров, режиссеров и других знаменитостей. Победит ли "Ла-Ла Ленд", почему "Оскар" больше не "белый" и какая связь между Мерил Стрип и гифками - читайте в нашем материале.

Главная интрига

В этом году наибольшего количества номинаций удостоен фильм "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. Он упомянут в 14 категориях. Ранее аналогичного успеха добивались лишь "Титаник" и "Все о Еве". Главная интрига "Оскара-2017" будет заключаться в том, удастся ли "Ла-Ла Ленду" побить рекорд по количеству завоеванных статуэток, так как ни одной картине в истории премии не удавалось взять более 11.

Голливуд простил Мела Гибсона

Актер и режиссер Мел Гибсон, практически пропавший с экранов в последние годы, вернулся в игру. Он был в своеобразной опале с конца нулевых, когда его расистские и гомофобные высказывания расстроили отношения с представителями кинематографа, а скандал, связанный с экс-подругой - россиянкой Оксаной Григорьевой - подорвал доверие к нему со стороны аудитории.

В этом году военно-историческая драма "По соображениям совести", срежисированная Гибсоном, была номинирована сразу на шесть "Оскаров", в том числе в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм". В последний раз академики радовали Гибсона более 20 лет назад: в 1996 году картина "Храброе сердце" получила две статуэтки.

"Оскар" больше не "белый"

В 2016 году жюри "Оскара" обвинили в расизме, после того как афроамериканцам не досталось ни одной номинации в четырех актерских категориях. Спустя год ситуация резко изменилась. Около трети номинантов в 2017 году - темнокожие американцы. В категории "Лучшая женская роль второго плана" - и вовсе большинство: актрисы Виола Дэвис, Наоми Харрис и Октавия Спенсер. Еще неожиданнее присутствие в номинации "Лучший фильм" сразу трех фильмов о жизни темнокожего человека в Америке. Это "Ограды" Дензела Вашингтона, "Скрытые фигуры" Теодора Мелфи и "Лунный свет" Барри Дженкинса - фильм, рассказывающий о детстве, отрочестве и взрослении афроамериканца-гея. Кроме этого, Дженкинс стал третьим темнокожим кинематографистом, номинированным сразу в двух категориях: "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Старикам здесь не место

После прошлогоднего скандала новое исследование критикует "Оскар" за дискриминацию по возрасту - эйджизм. Сотрудники Университета Южной Калифорнии подсчитали, если взять 25 фильмов, номинированных на "Оскар" за последние три года, то в них будет всего лишь два главных героя старше 60 лет, при этом оба сыграны актером Майклом Китоном. В университете отмечают, что исследователи изучили именно возраст персонажей, а не актеров. Кроме этого, в документе указано, что лишь 22,3% возрастных персонажей в этих картинах - женщины, этнических групп среди них еще меньше - всего 10,1%, а ЛГБТ-персонажей там и вовсе нет.

Без "Рая"

Фильм "Рай" Андрея Кончаловского, вошедший в шорт-лист премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", по итогам голосования в числе номинантов не оказался. К слову, картина, рассказывающая о событиях Второй мировой войны, получила в 2016 году премию Венецианского кинофестиваля за режиссерскую работу.

Сам Кончаловский заявил, что не зависит от премий. По его словам, есть много других вещей, поважнее "Оскара", поэтому "смешно думать об этом". Он сказал, что это было бы важно только в том случае, если бы режиссер жил в Голливуде. "Но я счастлив, что не завишу от премий, успех - это не премии, а возможность рассказать то, что ты хочешь", - прокомментировал кинематографист. Вместо "Рая" за награду будут бороться "Тони Эрдманн", "Моя земля", "Вторая жизнь Уве", "Танна" и "Коммивояжер".

Мерил Стрип установила рекорд

В этом году Мерил Стрип получила 20-ю номинацию на "Оскар" за роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс". Таким образом, актриса побила исторический рекорд. На новости об этом Стрип ответила гифкой, где она танцует. Это ее официальный комментарий.

Ставки сделаны

Букмекеры давно взяли за правило активно принимать ставки на победителей и проигравших. Имя главного героя можно назвать уже сейчас. Это "Ла-Ла Ленд". Ранее фильм собрал рекордные семь "Золотых глобусов", поэтому мало кто сомневается в его победе на "Оскаре". Вот так выглядит список наиболее вероятных обладателей премии по версии букмекеров и кинокритиков*:

Лучший фильм – "Ла-Ла Ленд"

Лучший режиссер – Дэмьен Шазелл

Лучшая мужская роль – Кейси Аффлек

Лучший мужская роль второго плана – Махершала Али

Лучшая женская роль – Эмма Стоун

Лучшая женская роль второго плана – Виола Дэвис

Cвоих победителей премии "Оскар" выбирают также читатели TVC.RU. Утром 27 февраля мы проверим, насколько зрительские предпочтения, версии кинокритиков и ставки букмекеров совпадают с мнением академиков.

Подготовил Антон Пичугин

*Данные с сайта Gold Derby

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