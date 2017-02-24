Петр Ильичев назначен врио постпреда России при ООН

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Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда России при ООН. Ранее он занимал должность первого заместителя Виталия Чуркина, который скончался в понедельник в своем кабинете в Нью-Йорке.

Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН назначен Петр Ильичев. До скоропостижной смерти Виталия Чуркина он занимал пост его первого заместителя. Об этом сообщает ТАСС.

"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН", - говорится в сообщении.

Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, в своем кабинете в Нью-Йорке. Он не дожил один день до своего 65-летия.

В среду с Чуркиным простились в ООН. Церемонию посетили более 300 дипломатов, в том числе постпред США Никки Хейли, а также Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш.

В Москве траурные мероприятия пройдут в пятницу. Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.

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