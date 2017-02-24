Избиение медсестры и санитарки в Новгороде попало на видео

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В Великом Новгороде произошло жестокое избиение медиков в местной больнице. Пьяный пациент сначала напал на охранника, а затем нанес серьезные травмы медсестре и санитарке. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Жестокое избиение медиков произошло в Великом Новгороде. В одну из местных больниц поступил мужчина с ранениями после драки. Пьяный пациент сначала напал на охранника. Затем хулигана попытались успокоить медсестра и санитарка, но в ответ получили серьезные травмы. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. Возбуждено два уголовных дела, передает "ТВ Центр".

Сначала удары наносятся по охраннику больницы. Он отмахивается, но тщетно. Урезонить неадекватного пациента пробуют медсестра и санитарка. Они выбежали из процедурной на шум и крики. На пару минут мужчина вроде угомонился и даже миролюбиво поднимает руки, но потом снова идет в нападение - уже на медиков.

Хулиган является пациентом городской больницы. Его привезли в клинику прямо из кафе, где он тоже успел отличиться. В кафе молодой человек сам получил оплеух. Да таких, что потребовалась помощь врачей. А в больнице, похоже, всю злость за конфуз, решил выплеснуть на медиков и пожилого охранника. Мужчина пьян и едва не теряет равновесие. Кто или что спровоцировало драку, пока не совсем понятно. Возможно, какие-то резкие слова персонала, но, в любом случае, это не повод распускать руки.

Затем дебошира скрутил наряд. В полицейском участке, молодой человек продолжал сквернословить и успел ударить одного из стражей порядка. У санитарки, которая ударилась головой о стену и потеряла сознание - перелом костей черепа. У медсестры - сотрясение мозга. О тяжести травм, нанесенных охраннику, пока ничего не известно.

Впрочем, алкогольное беспамятство не является аргументом для уголовного кодекса. Задержанному грозит наказание сразу по двум статьям – "Побои" и "Насилие в отношении представителя власти". Такие выходки в стране не редкость. Медиков избивали в Саратове, Орехово-Зуеве, Ульяновске. И каждый случай - с тяжелыми последствиями. Минздрав давно просит законодателей защитить врачей. Только в прошлом году, буйные пациенты или их родственники, нападали на медиков 1226 раз. Поправки в уголовный кодекс, Дума должна рассмотреть в ближайшие полгода. Если врачи получат особый статус, как и полицейские при исполнении, то за насилие, жестокие побои или даже просто пощечину, скандалистам будет грозить реальный тюремный срок.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".