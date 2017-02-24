В Москве началась церемония прощания с Чуркиным

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Церемония прощания с Виталием Чуркиным началась в Москве. Траурные мероприятия проходят в большом ритуальном зале ЦКБ Управления делами Президента. Дипломат скончался в минувший понедельник от сердечного приступа.

В Москве прощаются с Виталием Чуркиным. Траурные мероприятия проходят в большом ритуальном зале ЦКБ Управления делами Президента, передает "ТВ Центр".

С самого утра люди приходят, чтобы отдать дань памяти выдающемуся дипломату. Его скоропостижная кончина стала настоящей трагедией для нашей страны. Виталия Ивановича ценили за высокий профессионализм, прекрасное чувство юмора и умение жестко отстаивать позицию Москвы в мире. Более 40 лет Виталий Чуркин проработал в области международных отношений, с 2006 года был постоянным представителем России при ООН.

Дипломат скончался от сердечного приступа в минувший понедельник, за день до своего 65-летия. Похоронят Виталия Ивановича на Троекуровском кладбище.

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Прощание с Виталием Чуркиным пройдет в Москве 24 февраля