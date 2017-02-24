Российские военные доставили 1,5 тонны продуктов беженцам из Пальмиры

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Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи для беженцев в Хомсе. В здании школы города разместили 160 жителей Пальмиры. Для них наши военные привезли около полутора тонн продуктов.

Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили очередную партию гуманитарной помощи для беженцев в Хомсе, передает "ТВ Центр".

В здании школы разместили 160 жителей Пальмиры. В основном это женщины и дети. Для них российские военные привезли около полутора тонн продуктов - муку, рис, сахар и мясные консервы.

Хомс - один из крупнейших городов в западной части Сирии. Он серьезно пострадал во время боев, но после освобождения в 2014 году, принял уже десятки тысяч вынужденных переселенцев из разных районов страны. Всего в Хомсе действуют 30 центров временного размещения беженцев. Каждому из них российский центр по примирению регулярно оказывает помощь.