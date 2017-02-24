В Женеве идет второй день переговоров по Сирии

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В пятницу в Женеве проходит второй день межсирийских переговоров. Стаффан де Мистура выполняет роль посредника между делегациями правительства и оппозиции арабской республики. Спецпосланник ООН намерен провести отдельные встречи с представителями враждующих сторон.

В Женеве в пятницу проходит второй день переговоров по Сирии. Главные надежды мирового сообщества возложены на спецпосланника ООН. В качестве посредника Стаффан де Мистура проведет отдельные встречи с делегациями правительства и сирийской оппозиции, передает "ТВ Центр".

Три стола и две точки зрения. Слева находится делегация сирийского правительства, справа – сирийской оппозиции. Нежелание общаться напрямую, даже находясь в одном помещении, пока что демонстрируют представители последней.

Для этого и нужен центральный стол. Миссия посредника возложена на спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру. Единственный раз до этого свести противоборствующие стороны удалось в Астане - на встрече, организованной при участии России, Турции и Ирана. Сейчас прорывом будет любой шаг в сторону компромисса.

"Давайте действовать в интересах Сирии и сирийского народа, вместе работать. Я знаю, что это не просто, но давайте попытаемся положить конец этому ужасному конфликту и договориться о мире", - сказал специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Однако первой проблемой для сирийских оппозиционеров стало договориться между собой. Так называемый Высший совет по переговорам вначале отказался выступать единым фронтом с представителями "каирской группы". Открытие встречи в Женеве пришлось отложить на четыре часа, пока две группы не пришли к соглашению. Принципиальные разногласия остаются и в повестке дня. Оппозиция по-прежнему требует отставки президента Асада, заявляя, что борьба с терроризмом без этого бессмысленна.

"Чтобы успешно бороться с терроризмом, достичь мира и пресечь хаос, мы должны устранить главное препятствие последних шести лет – обеспечить передачу власти. Также мы должны положить конец вмешательству Ирана, который препятствует достижению соглашений. В этом смысле мы ожидаем действий со стороны Соединенных Штатов", - отметил руководитель делегации сирийской оппозиции Наср аль-Харири.

Действий со стороны международных посредников ожидают и в Москве. Но российский постпред в Женеве предупреждает: ни одно государство в мире не вправе вмешиваться в политический процесс и диктовать сирийцам свою волю. А к переговорам необходимо привлечь все политические стороны конфликта, ведь на встрече в Женеве по-прежнему отсутствуют "астанинская" и "хмеймимская" группы, а также представители курдов.

"Самый оптимальный формат переговоров – это прямые переговоры. Мы об этом не раз говорили и повторяем и сейчас. Повестка дня этих переговоров, она пока, как я понимаю, еще не готова. Но для нас очень важно, чтобы в неё вошли все основные положения резолюции 2254 Совета безопасности ООН", - подчеркнул постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

Это создание правительства национального единства, разработка новой конституции, референдум по ней и, наконец, выборы руководства Республики. В условиях режима прекращения огня осуществление этих задач стало реальным. Осталось договориться.

Кирилл Парменов, Дмитрий Поляков, ТВ Центр.