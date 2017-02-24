"Прогресс" успешно пристыковался к МКС

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Российский грузовой корабль успешно пристыковался к международной космической станции. Процесс проходил в автоматическом режиме. На борту "Прогресса" находится около двух с половиной тонн различных грузов.

В пятницу состоялась стыковка российского грузового корабля "Прогресс" с международной космической станцией, передает "ТВ Центр".

Процесс проходил в автоматическом режиме. С земли его контролировали специалисты Центра управления полетами. Также за ним следил экипаж МКС. На борту корабля "Прогресс" находится около двух с половиной тонн различных грузов. В основном это вода, воздух, продукты питания, а также научное оборудование. Например, новейший скафандр Орлан.

Грузовой корабль стартовал с космодрома Байконур в среду 22 февраля.