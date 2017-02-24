В Твери по факту пожара в детской больнице возбуждено дело

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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в детской больнице в Твери. Из-за возгорания были эвакуированы 200 человек, в том числе 140 детей. В результате пожара никто не пострадал.

В Твери возбуждено уголовное дело по факту пожара в детской областной больнице. Трехэтажное здание загорелось в пятницу ночью, передает "ТВ Центр".

В корпусе находились более 200 человек, в том числе 140 детей. Их всех срочно эвакуировали. Никто не пострадал. По одной из версий, очаг возгорания находился в медицинском кабинете, по другой - сначала вспыхнул чердак. В итоге пламя охватило крышу и перекинулось на второй этаж.

Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил противопожарной безопасности. В настоящее время идет разбор завалов.