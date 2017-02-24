Всемирные военные игры стартовали в Сочи

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В Сочи стартовали Всемирные военные игры. В них принимают участие спортсмены из 26 стран мира. В пятницу вечером на арене "Ледяной куб" будет зажжен огонь соревнований. Россия впервые принимает подобные игры.

В пятницу в Сочи торжественно открываются зимние Всемирные военные игры. В них принимают участие спортсмены из 26 стран мира, передает "ТВ Центр".

Этой ночью из Москвы был доставлен огонь соревнований. В пятницу вечером его зажгут на арене "Ледяной куб". Финальные и символические 2017 метров пламя пронесут 20 факелоносцев.

Россия впервые принимает Всемирные военные игры. Еще до официального открытия начались состязания по лыжным гонкам и скалолазанию. Всего же будет разыграно 44 комплекта наград в семи видах спорта.