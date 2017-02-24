Всероссийский исторический квест стартовал во всех регионах страны

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Исторический квест, посвященный событиям Великой Отечественной войны в советском Заполярье, стартовал во всех регионах России. В Москве игры состоялись на ВДНХ. По словам организаторов, участниками предыдущих подобных мероприятий уже стали более 160 тысяч человек.

Всероссийский исторический квест прошел одновременно во всех регионах страны. Он посвящен событиям Великой Отечественной войны в советском Заполярье, передает "ТВ Центр".

В Москве игры состоялись на ВДНХ в павильоне парка "Россия - моя история". Участники вспомнили имена героев и восстановили действия наших войск в 41-году на Кольском полуострове. Для написания сценария использовались только достоверные факты и воспоминания ветеранов.

По словам организаторов, подобные квесты - это современный формат изучения истории. Они проводятся регулярно. Участниками предыдущих игр уже стали более 160 тысяч человек.