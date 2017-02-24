Во Владивостоке прошел чемпионат по спортивной рыбалке среди моряков

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Чемпионат Тихоокеанского флота по спортивной рыбалке состоялся во Владивостоке. Моряки принимали участие в этом соревновании вместе со своими семьями. Всего в этом году на льду возле острова Русский собрались около ста человек.

Во Владивостоке в пятницу прошел чемпионат Тихоокеанского флота по спортивной рыбалке. По традиции, моряки участвуют в состязании вместе со своими семьями. В этом году на льду возле острова Русский собрались около ста человек, передает "ТВ Центр".

Выстрел сигнальной ракеты и рыбаки хватаются за буры. Военнослужащие Тихоокеанского флота, сегодня соревнуются не в военном деле, а в рыбной ловле. На чемпионат пришли целыми семьями. Буквально через несколько минут после старта - первый улов. Маленькая навага попалась на крючок юному участнику Арсению Маркиву.

Тем временем его соперник семилетний Матвей только в ожидании улова, но он не расстраивается. В его военной семье знают толк в рыбалке. К тому же у парня уже был удачный опыт.

Около ста участников в этом году соревнуются за победу в чемпионате Тихоокеанского флота по спортивной рыбалке. Для хорошего улова условия не простые, признаются рыбаки. Владимир Спиридонов на флоте прослужил более 30 лет. И рыбалка почти все это время - его главное хобби. В прошлом году на чемпионате он обошел всех по количеству выловленной рыбы.

У каждого рыбака свои секреты, но главное - это все же удача, говорят участники. У кого-то ни одного выловленного хвоста, у другого их целых семь. Судьи фиксируют любую добычу рыбаков.

Три часа рыбалки и участники сворачивают удочки. Номинаций в чемпионате несколько. Одна из них - "самая крупная рыба". В этот раз им стал бычок весом 219 граммов. Самый большой улов - 11 хвостов наваги. Победители получают в награду переходящий кубок.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".